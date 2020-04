TS – Inter, gli intoccabili sono in difesa: Conte scommette sulla retroguardia

Gli intoccabili in difesa e sul mercato, aspettando la prossima stagione per ripartire sulle solide basi tracciate quest’anno. L’Inter di Antonio Conte si gode il suo reparto arretrato ricco di talento e garanzie composto da Bastoni, de Vrij e Skriniar davanti ad Handanovic. Queste, come sottolineato anche da Tuttosport, le certezze della Beneamata per il presente e soprattutto per il futuro, con l’ex atalantino considerato come uomo in più a discapito di Godin, considerato ancora in uscita dai nerazzurri.

Il ruolo reinventato da libero ha regalato a Stefan de Vrij maggiori sicurezze ed una propensione nel mettere in mostra le sue armi migliori: efficacia, pulizia ed eleganza. Tutti pregi acquistati a zero dall’Inter per una delle operazioni più importanti degli ultimi anni. Qualche difficoltà in più invece per Skriniar, costretto anche a coprire più campo nel nuovo assetto tracciato da Conte. Limiti che si sono rivelati decisivi anche per lo stesso Godin, considerato ormai in uscita e sostituito al meglio da Bastoni, una delle rivelazioni dell’anno interista. Alle spalle dei pretoriani interisti si erge Samir Handanovic, confermato fino al 2022 a difesa della sua Inter. Mentre Marotta ed Ausilio lavorano per cercare rinforzi nelle altre zone di campo, la retroguardia della beneamata si tiene stretta i suoi intoccabili, fulcro nerazzurro presente e futuro.

