TS – Inter, grana Perisic: due opzioni per la cessione al Bayern Monaco

Una doppia operazione per scrivere la parola fine sull’avventura di Ivan Perisic in nerazzurro. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’esterno croato – oggi al Bayern Monaco – sarebbe sempre più vicino all’addio ai nerazzurri. Il riscatto da parte dei tedeschi sembrava scritto sia prima dell’infortunio del giocatore sia prima dello scoppio della pandemia. Oggi per la riuscita dell’affare c’è qualche interrogativo in più, ma l’Inter sa come far quadrare i conti per l’ex Wolfsburg.

Il giocatore è inserito nel bilancio della Beneamata per 6,5 milioni. Questo potrebbe spingere il club a concedere uno sconto rispetto ai 20 milioni chiesti al Bayern Monaco per il riscatto. L’alternativa sarebbe lavorare su uno scambio con Corentin Tolisso anche se, in questo caso, il conguaglio sarebbe nei confronti dei tedeschi visti gli oltre 40 milioni sborsati nell’estate del 2017. Il giocatore avrebbe già aperto la porta dell’addio ai bavaresi ed i nerazzurri osservano interessati, in attesa di conoscere quello che sarà il futuro del calcio italiano. Mercato sempre attivo per l’Inter, impegnata anche nel risolvere la grana Perisic.

