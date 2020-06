TS – Inter, la difesa è sempre più in affanno: i numeri del 2020 non sono da Conte

Ad una prima parte di stagione anche al di sopra delle aspettative sotto certi aspetti, non ha fatto seguito la stessa continuità a partire dai primi mesi del 2020 per quanto riguarda la fase difensiva dell’Inter. La formazione nerazzurra, che ad inizio campionato ha dovuto lavorare duramente per consentire ai difensori di assimilare il sistema a tre uomini di Antonio Conte, sembra aver perso improvvisamente sicurezza e convinzione.

Contro il Sassuolo il passo indietro commesso è stato evidente, come dimostrato dai tre gol subiti e dalle tantissime occasioni soprattutto in avvio concesse agli avversari. Come annotato questa mattina da Tuttosport sulle proprie pagine, su 16 incontri del 2020 l’Inter solamente in due occasioni è riuscita a mantenere la porta inviolata. Limitatamente al campionato, invece, tenendo conto delle ultime 10 partite, solamente in un’occasione è uscita al triplice fischio con un clean sheet, subendo almeno un gol a partita nei restanti 9 incontri.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!