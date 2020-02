TS – Inter-Napoli, dubbio Barella per Conte: Vecino in pole per una maglia dal 1′

Dipende tutto da Barella. L’ex Cagliari sarà infatti l’ago della bilancia del centrocampo nerazzurro nel match di questa sera di Coppa Italia in programma contro il Napoli. Secondo le ultimissime di formazione rilanciate questa mattina da Tuttosport, il ventitré interista potrebbe partire dalla panchina contro l’undici di Gattuso, permettendo a Sensi, Eriksen e Vecino di contendersi le due maglie da titolare in palio ai lati di Brozovic.

Il centrocampista ex Sassuolo rientra tra i diffidati, insieme a Godin. Un particolare che potrebbe così costringerlo al ballottaggio con Eriksen che invece attende di poter contare sui minuti a sua disposizione per lavorare ulteriormente sul feeling con i nerazzurri. Salgono dunque le quotazioni di Vecino, pronto a rilevare proprio Barella dopo il gol nel derby che ha contribuito ad iniettargli ancor più fiducia dopo un mese di gennaio vissuto da separato in casa e ad un passo dall’addio. L’uruguaiano o l’ex Cagliari al fianco di Brozovic ed Eriksen secondo il quotidiano torinese, con l’otto interista in vantaggio per una maglia da titolare.

