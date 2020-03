TS – Inter, Skriniar e Bastoni tra i desideri di Guardiola: City pronto all’assalto

Prova a pescare in casa dell’Inter il Manchester City per rinforzare la propria linea arretrata. Come raccontato infatti da Tuttosport, i Citizens sarebbero al lavoro per tentare Milan Skriniar e portarlo in Premier League sotto gli occhi dei nerazzurri. Il nome dello slovacco è da sempre in cima alla lista dei desideri del club di Guardiola, disposto a versare – secondo i tabloid inglesi – anche 90 milioni per l’affondo decisivo.

Riscontro doveroso da fare in ottica sanzioni al Fair Play Finanziario per il City, per le quali il presidente ha scelto di presentare comunque ricorso. Occhio al possibile inserimento di Cancelo nell’affare, come raccontato a gennaio, con gli occhi del club di Manchester che potrebbero però anche spostarsi su Alessandro Bastoni. L’ex Atalanta è esploso con l’Inter di Conte e rinnoverà il suo contratto a fine stagione fino al 2024. Guardiola lo segue, ma rappresenta un punto fermo per il futuro dei nerazzurri: non sarà facile allontanarlo da San Siro.

