TS – Juventus-Inter infiamma anche il mercato: bianconeri su Icardi e Werner

Juventus-Inter in campo all’Allianz Stadium ed anche sul mercato, con i bianconeri sempre al lavoro per provare a rinforzare il proprio reparto avanzato guardando soprattutto al futuro. Come raccontato da Tuttosport, la Vecchia Signora avrebbe scelto di concentrare i suoi sforzi in chiave calciomercato su tre profili di assoluto spessore per il proprio reparto avanzato che, in particolare, coinvolgono anche i nerazzurri.

Bianconeri al lavoro per un under 30 che possa valorizzare ulteriormente l’area di rigore avversaria e l’attacco di Maurizio Sarri, permettendo a Cristiano Ronaldo di sfoderare al massimo tutte le sue potenzialità. I nomi sul taccuino di Paratici sono quelli di Mauro Icardi, a quota 20 gol con il Paris Saint-Germain, di Gabriel Jesus, con 18 centri al City e quello di Timo Werner, con 27 gol a referto al Lipsia. In particolare, il tedesco interessa anche all’Inter che continua a guardarsi intorno in vista di un possibile addio di Lautaro Martinez. Derby d’Italia in campo e sul mercato per la Beneamata con i bianconeri: continua la love story della Vecchia Signora con Maurito, in attesa del testa a testa per Timo Werner.

