TS – Kostic prima alternativa a Marcos Alonso: l’ala è perfetta per l’Inter di Conte

“Il preferito dell’Inter”. Sceglie queste parole Tuttosport per analizzare il profilo di Filip Kostic. L’esterno dell’Eintracht Francoforte classe 1992 è una delle carte che la Beneamata ha in mente di giocare per rinforzare la fascia della rosa di Antonio Conte, costantemente alla ricerca di ali in grado di poter fare la differenza. L’infortunio di Asamoah e le mancate garanzie di Biraghi hanno costretto i nerazzurri a correre ai ripari, puntando su Marcos Alonso per la prossima estate e, in alternativa, su un avversario che ha già dimostrato di poter competere ad alti livelli.

L’Inter infatti ha affrontato Kostic nel marzo dello scorso anno, quando i nerazzurri di Spalletti furono eliminati dagli ottavi di Europa League proprio dal suo Eintracht. Esterno d’attacco adattato a tutta fascia, il classe 1992 è una macchina da assist: 27 in due annate, come sottolineato dal quotidiano, e garanzie soprattutto in fase di spinta. L’Inter lo segue con attenzione anche perché Kostic incarna l’esterno perfetto per la squadra di Antonio Conte. Prima alternativa a Marcos Alonso ma con licenza di stupire allenatori e dirigenti: l’ala dell’Eintracht fa i conti con la corte della Beneamata, sempre alla ricerca di un rinforzo in corsia.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!