TS – L’Inter e il problema “grandi”: solo tre vittorie contro le prime in classifica. Per lo scudetto…

Se per la vittoria dello scudetto – almeno in Serie A – la differenza l’hanno sempre fatta gli scontri contro le squadre “piccole”, quest’anno il trend si è decisamente capovolto. Come riporta Tuttosport infatti la forbice che si è creata tra l’Inter e la coppia di testa Juventus-Lazio si è creata proprio a causa dei risultati negativi ottenuti dai nerazzurri contro le prime cinque in classifica.

Le vittorie infatti – si legge – sono state soltanto due: contro i biancocelesti all’andata a San Siro e contro il Napoli il 6 gennaio scorso. La terza vittoria è in Champions League contro il Borussia Dortmund. Sì perché se si prendono in considerazione anche le coppe, le gare senza vittorie sono addirittura 14 su 17. Numeri che meritano un’attenta analisi da parte di Antonio Conte e del suo staff. A partire da domenica sera però il calendario riserva tutti incontri contro club che occupano una posizione in classifica più bassa: sette incontri per riprendere la scia di Juventus e Lazio e regalarci un fine stagione come si non vi viveva da tempo all’ombra di Appiano Gentile.



