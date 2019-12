TS – L’Inter ritrova Barella e Sanchez. Da domani in gruppo, possibile convocazione contro il Napoli

Dopo aver recuperato appieno Stefano Sensi, schierato per una manciata di minuti nel finale contro il Genoa, a partire dalla ripresa degli allenamenti ad Appiano Gentile di domani, Antonio Conte riavrà finalmente a disposizione anche Nicolò Barella ed Alexis Sanchez. Un recupero portato a termine nei tempi previsti che certifica l’ottimo lavoro dello staff tecnico nerazzurro e che rende ovviamente felice il tecnico interista.

A partire da domani, dunque, entrambi verranno aggregati al gruppo insieme al resto dei compagni. Addirittura, secondo quanto riportato questa mattina sulle pagine di Tuttosport, è previsto che sia Barella che Sanchez faranno regolarmente parte della lista dei convocati per la trasferta di Napoli, penultima giornata di andata la sera della Befana. Insomma, in attesa degli innesti provenienti dal mercato, due nuovi acquisti l’Inter se li ritrova già fatti in casa.

