TS – L’Inter si allena su Zoom: Conte detta la linea aspettando la ripresa

Occhio sempre e solo ai dettagli, per tenersi in forma e non perdere di vista l’obiettivo, anche in quarantena. Ieri Lautaro Martinez non a caso ha postato un video che lo vede protagonista di un allenamento decisamente particolare, di corsa e in garage per rispettare i limiti imposti dalle norme anti contagio. Corsa all’aperto vietata almeno fino a lunedì 4 maggio, come sottolineato da Tuttosport: per questo i protagonisti dell’Inter di Conte sono costretti a sfruttare al massimo ogni metro di spazio per non perdere il ritmo e farsi trovare pronti all’eventuale ripartenza.

Gli ordini da parte dell’allenatore interista e del suo staff arrivano a distanza. Lontani ma vicini ai propri ragazzi grazie a Zoom, l’applicazione che permette ai tecnici di tenere sotto controllo i propri ragazzi in termini di esercizi. Intanto il quotidiano sottolinea che la quarantena per il ritorno dei nerazzurri dall’esterno è terminata per tutti: da ieri anche per Godin, rientrato giorni fa dall’Uruguay. I lavori dell’Inter proseguono, in attesa del via libera per riprendere lentamente in mano la normalità. Allenamenti di gruppo ma in video al mattino e pomeriggio lasciato alla libera gestione di ognuno dei giocatori: così la squadra di Conte sfrutta al massimo la sua quarantena.

