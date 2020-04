TS – Lukaku come CR7, leader dentro e fuori dal campo: l’Inter ha una nuova dimensione

E’ entrato da subito nel cuore dei tifosi e dei suoi compagni di squadra: Romelu Lukaku – da quando è atterrato a Milano – ha portato una ventata di freschezza e di buonumore a tutto l’ambiente Inter. Il campione all’interno del rettangolo non si discute, tante che ha già messo a segno 23 reti in 35 presenze, ad un passo dal suo record stagionale di 27.

Ma i fuoriclasse, quelli veri, si vedono anche e soprattutto fuori dal campo: come riporta Tuttosport infatti l’arrivo di Lukaku ha portato all’Inter una dimensione totalmente diversa agli occhi di tutta l’Europa calcistica, un po’ come Cristiano Ronaldo ha fatto con la Juventus. Basti pensare all’arrivo di Eriksen a gennaio, oppure a quello di Young. Antonio Conte ha insistito – e tanto – per averlo in estate ed ha avuto ragione: un giocatore del genere trascina squadra, tifosi e soprattutto giocatori. Il suo “appeal” potrà infatti risultare decisivo per arrivare a Mertens, a Vertonghen o addirittura a Pogba.



