TS – Nuovo stadio, incontro in programma in settimana: sul piatto l’area commerciale

Club e città al lavoro per regalare ad appassionati ed addetti ai lavori un nuovo gioiello a due passi da San Siro. Secondo quanto riportato da Tuttosport, all’inizio della prossima settimana ci sarà un incontro in video-conferenza tra Inter, Milan e Comune di Milano per analizzare nuovamente il progetto del nuovo stadio. Nerazzurri, rossoneri ed assessori si incontreranno a distanza per sviluppare ulteriormente i punti relativi alla rifunzionalizzazione di San Siro.

Tra i punti all’ordine del giorno fissati per la prossima riunione ci sono infatti le discussioni sulle cubature commerciali dell’area, uno degli ultimi nodi da sciogliere per il via libera al progetto. Inter, Milan e finanziatori, secondo quanto raccontato dal quotidiano, avrebbero bisogno di volumi superiori per rientrare dall’investimento e riprenderanno il discorso avviato dall’ad nerazzurro Antonello e dal presidente rossonero Scaroni nell’ultimo contatto. Al lavoro per il nuovo stadio e per una leva che possa aiutare e sostenere Milano in particolare dopo l’emergenza: Inter, Milan e Comune fissano un nuovo incontro per il futuro dei due club e della città.

