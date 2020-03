TS – Parma, Sepe in pole per l’Inter: Agoumé o Pirola in prestito in Emilia

Il valzer dei portieri coinvolge anche l’Inter, sempre alla ricerca di un secondo al quale affidare il ruolo di sostituto di Handanovic in caso di necessità. Gli interrogativi mostrati da Padelli nei giorni di forfait dello sloveno hanno costretto la Beneamata a correre ai ripari, stilando così una lista di obiettivi su cui concentrare gli sforzi. Detto di Musso, tra i preferiti dei nerazzurri, l’operazione più vantaggiosa anche in termini economici secondo Tuttosport porta però il nome di Luigi Sepe, protagonista con il Parma.

Con i ducali infatti l’ex Napoli ha confermato il suo status di portiere di assoluta affidabilità e l’Inter potrebbe scegliere di puntare su di lui anche perché, in carriera, ha già ricoperto il ruolo di ‘secondo’ con i partenopei. Un affare che permette a Radu, oggi al Parma ma chiuso da Colombi, di scegliere una nuova squadra dove poter maturare definitivamente prima di far ritorno all’Inter, magari da vice Handanovic. Per strizzare l’occhio al ds Faggiano, i nerazzurri potrebbero scegliere di cedere in prestito ai ducali uno tra Agoumé e Pirola, aggregati alla prima squadra ma ai margini del progetto. I due andrebbero a compiere lo stesso percorso di Bastoni, con la speranza di poter assistere alla stessa crescita esponenziale prima di riabbracciarli all’Inter. Lavora in sinergia la Beneamata che pianifica anche il futuro dei suoi giovani. Intanto, per la porta, Sepe sembra pronto alla pole position.

