TS – Radu e Pinamonti vicini all’addio: l’Inter monitora i due gioielli del Genoa

Incrocio pericoloso quello tra Inter e Genoa in programma nel pomeriggio di domani. Tre punti in palio ma anche un presente condizionato fortemente da arrivi e partenze per i rossoblù, in balia di una classifica che per ora non sta premiando il nuovo corso firmato Thiago Motta. Gara delicata contro i nerazzurri e condizionata anche da un vertice di mercato delicato, in programma già nel post partita.

Come sottolineato da Tuttosport, in casa Genoa restano da chiarire le posizioni di due calciatori costantemente in orbita Inter. Il primo è Ionut Radu che, secondo il quotidiano, rischierebbe il ruolo di numero uno titolare con l’eventuale arrivo in rossoblù di Mattia Perin, pronto a lasciare la Juventus. Occhi però anche su Andrea Pinamonti, indicato dalla Roma come possibile sostituto di Dzeko e che rischia però, in caso di mancata cessione, di trovare sempre meno spazio visti gli obiettivi del Grifone per l’attacco. Kalinic ma anche Llorente sulla lista della spesa del club genoano, con Radu e Pinamonti che rischiano di finire così ai margini del progetto.

