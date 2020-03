TS – Sensi e Barella pilastri (ner)azzurri; Mancini gode grazie a Conte

Barella e Sensi sono arrivati entrambi in estate all’Inter a suon di milioni; poteva sembrare un investimento esagerato per due ragazzi ancora inesperti che arrivavano da due realtà “piccole”, ma il tempo ha dato ragione ai nerazzurri che si sono trovati in casa due giocatori fondamentali e che ora potrebbero diventare i padroni del centrocampo della nazionale.

Mancini ringrazia sentitamente per avere due giocatori del genere su cui puntare; Barella con la sua personalità dilagante e il suo moto perpetuo, Sensi col suo estro e la tecnica eccellente. Dopo aver conquistato i nerazzurri dunque, i due potranno rendersi protagonisti sotto la guida del Mancio con la maglia azzurra addosso; ahimè a seguito del problema Coronavirus gli Europei previsti in estate verranno rimandati e dunque la prima occasione per dimostrare il loro valore slitterà ancora.

