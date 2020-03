TS – Serie A sospesa: l’unico precedente risale al 1915, con il Genoa campione

Come annunciato dal premier Giuseppe Conte in una straordinaria conferenza stampa nella serata di ieri, il campionato di Serie A (come tutte le manifestazioni sportive del Paese) si ferma. Una decisione che crea un importante precedente, poiché non ci si era fermati nemmeno per l’epidemia di colera che si sviluppò nel napoletano degli anni ’70.

È la prima volta per la Serie A a girone unico, con una situazione simile venutasi a creare più di un secolo fa: il campionato 1914/1915 venne (comprensibilmente) fermato per lo scoppio della Grande Guerra, andando ad assegnare a tavolino lo Scudetto nelle mani del Genoa. Il motivo? Beh, la Lazio non fu considerata all’altezza dei liguri.

Come riporta Tuttosport, si tratta di un episodio che rievoca alla mente brutti ricordi per i biancocelesti; proprio a partire da questa contestata decisione c’è stato uno scivolone del portavoce dei capitolini, Arturo Diaconale. Per il 74enne, infatti, si vorrebbe fermare la Serie A “per motivi politici”.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!