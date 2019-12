TS – Thiago Motta: la partita per la panchina nel ritorno a San Siro

Sarebbe potuto essere sicuramente più romantico il ritorno a “casa” di Thiago Motta. La prima volta a San Siro dopo anni, arriverà con la sua panchina nel Genoa che balla e non poco. La sua idea rivoluzionaria di calcio aveva fatto ben sperare, ma purtroppo non ha dato i frutti richiesti: 6 i punti in 8 partite contro i 5 del suo predecessore Andreazzoli e dunque Genoa che dopo le prime 16 si trova pesantemente in zona retrocessione, come riportato da Tuttosport.

La scommessa di Preziosi sembra non aver dunque pagato come avrebbe voluto. Lo stesso Preziosi che sappiamo non essere un presidente particolarmente avvezzo ad avviare un progetto tecnico di lunga durata, ma che anzi ha l’esonero molto facile. Quella contro l’Inter si delinea dunque quasi come un dentro fuori per Thiago Motta, che dovrà far fronte anche alle pesanti assenze di Zapata, Kouamè e Pandev con almeno la buona notizia del rientro di Agudelo.

I presupposti per la partita non sono sicuramente dei migliori; ma oltre ad essere una partita veramente molto delicata ad entrambi gli estremi della classifica, sarà sicuramente ancora più speciale per la calda accoglienza che Thiago Motta potrà ricevere dai tifosi ai quali ha regalato moltissime gioie e che non potranno scordare mai quell’Inter delle imprese che arrivò a conquistare il Triplete nel 2010.

