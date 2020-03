Tutti pazzi per Szoboszlai: l’Inter e le altre big di Serie A sul classe 2000 del Salisburgo

Tutti vogliono Dominik Szoboszlai. Il talento del Salisburgo ha già catturato l’attenzione di diverse grandi del calcio europeo, conquistando corteggiatrici soprattutto in Italia. Calciomercato.com in particolare racconta sia del pressing della Juventus che dei tentativi dell’Inter, con i nerazzurri interessati alle qualità soprattutto offensive del classe 2000 nato in Ungheria.

Dribbling, assist e gol nella sua carta d’identità da trequartista di fantasia. Una presentazione che recentemente ha conquistato anche Lazio e soprattutto Milan. I biancocelesti vedono in lui il nuovo Milinkovic-Savic, simile soprattutto per caratteristiche tecniche. I rossoneri invece provano a puntare su di lui come investimento a basso costo ma con una grande resa per il futuro: molto dipenderà dal cambio d’allenatore del Diavolo ma una cosa è certa, tutti vogliono Szoboszlai.

