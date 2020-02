Udinese-Inter, De Paul: “Abbiamo fatto una grande partita. Contro queste squadre non si può sbagliare nulla”

Oltre al portiere Juan Musso, un altro talento argentino dell’Udinese che piace non poco all’Inter è senz’altro Rodrigo De Paul. Ieri, il centrocampista dei bianconeri, è stato infatti il migliore tra i suoi, dimostrando ancora una volta il talento cristallino che lo contraddistingue. Mezzala dinamica e moderna, potrebbe far parecchio comodo in futuro ad un centrocampo molto mobile come quello nerazzurro, visto che le sue caratteristiche ben si sposano con l’idea di calcio di Antonio Conte.

Dinnanzi alle telecamere di Udinese Tv, ecco le parole rilasciate da De Paul al triplice fischio: “Sono convinto che abbiamo fatto una grande partita ma dobbiamo sapere che quando affrontiamo squadre del genere non possiamo sbagliare nulla perché altrimenti succede quello che è successo. Sono un po’ arrabbiato in questo momento, voglio solo andare a casa per stare tranquillo e pensare. Da domani la testa sarà solamente al Brescia perché per noi si tratta di un’altra finale. A me è dispiaciuto molto per i tifosi perché hanno sostenuto la squadra dal primo all’ultimo e so che tutta la squadra voleva regalare una gioia al pubblico vincendo questa partita ma questo è il calcio. Tutto ciò che possiamo fare ora è lavorare sodo e fare del nostro meglio, sperando che anche la fortuna giri un po’ dalla nostra. In 22 partite non abbiamo avuto nemmeno un rigore e queste sono cose che a lungo andare incidono. In ogni caso l’unica cosa che dobbiamo fare è lavorare sul campo dando tutto quello che abbiamo come abbiamo fatto oggi“.

