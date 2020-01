Udinese-Inter, designato l’arbitro del match: i precedenti sorridono ai nerazzurri

Grazie alla vittoria che ieri sera ha strappato il pass per la semifinale di Coppa Italia e ai tanti innesti che sono arrivati dal mercato all’interno dello spogliatoio, il buono umore e l’entusiasmo sono stati finalmente ritrovati ad Appiano Gentile. Smaltita la fatica della Coppa, l’Inter si proietta adesso nuovamente al campionato dal momento che il prossimo impegno vedrà i nerazzurri in trasferta contro l’Udinese nel posticipo della domenica.

L’arbitro dell’incontro, appena designato, sarà Marco Di Bello della sezione di Brindisi. I due assistenti, invece saranno Alassio e Valeriani, mentre Piccinini sarà il quarto uomo dell’incontro. Dopo quanto successo nell’ultimo impegno di campionato contro il Cagliari, occhi puntati anche sul Var Fabbri e l’AVar Galetto. Per quanto riguarda i precedenti di Di Bello con l’Inter, vi sono 7 incroci per un totale di 5 vittorie nerazzurre, 2 pareggi e 0 sconfitte.

Sono 4, infine, i precedenti con l’Udinese: 2 vittorie, 4 pareggi e 8 sconfitte da parte dei friulani. Se quest’anno Di Bello non ha mai diretto un incontro dell’Inter, ha già arbitrato una volta invece i bianconeri: in occasione della sconfitta rimediata all’Olimpico contro la Lazio per 3-0.

