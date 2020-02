Udinese-Inter, Esposito supera Sanchez per un posto da titolare? Conte è tentato

Complice un Sanchez apparso nettamente in ritardo di condizione nel match di Coppa Italia contro la Fiorentina, secondo quanto scrive il Corriere dello Sport Sebastiano Esposito potrebbe partire titolare nel match contro l’Udinese di domani sera. Antonio Conte, infatti, sarebbe tentato dal regalare un’altra chance al giovane talento italiano dopo la maglia da titolare concessagli contro il Genoa.

Allo stesso tempo, anche Christian Eriksen rappresenta una tentazione dal primo minuto per mister Conte. In questo caso, però, le alternative sono ben poche: viste le indisponibilità contemporanee di Sensi, Gagliardini e Borja Valero, infatti, gli unici centrocampisti disponibili per Conte sono il danese, Barella e Vecino. Con un Brozovic ancora in dubbio ma, in ogni caso, non al meglio.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!