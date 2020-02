Udinese-Inter, Gotti (Sky): “Fatico a digerire questa sconfitta. Fofana? Calciatore da Champions League”

Nonostante il buon primo tempo dell’Udinese, la squadra allenata da Luca Gotti è uscita sconfitta dinnanzi al pubblico di casa per 0-2 contro un super Romelu Lukaku, autore delle due reti decisive. Il tecnico dei friulani, intervenuto a fine gara ai microfoni di Sky Sport, si è comunque detto soddisfatto per l’atteggiamento che la squadra ha messo in campo sia prima che dopo i gol subiti contro l’Inter.

Questo il suo commento: “Primo gol? Potevamo accorciare meglio, mezzo metro sarebbe stato importante. Se ripenso alle opportunità avute, mi spiace. Si fa fatica a digerire questa sconfitta, sono dispiaciuto ma non deluso. L’atteggiamento della squadra è stato eccellente, poi sappiamo che contro queste squadre basta poco se non riesci a fare gol. Problema allenatore? Non lo è rispetto ai ragazzi, eventualmente farò i conti con i problemi che può creare a me. Corsia di sinistra? Non mi sono piaciuti i primi 20 minuti. Poi Sema, grazie anche a Fofana, è stato bravo. Fofana è un giocatore che ha la potenzialità del livello di Champions League, deve trovare continuità a quel livello. L’atteggiamento della squadra è stato buono, nel momento di difficoltà l’Inter ha capitalizzato le occasioni. Ma anche alla fine eravamo lì che tiravamo in porta, merito di chi è entrato”.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!