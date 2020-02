GdS – Udinese-Inter in 3 chiavi: nerazzurri come il Liverpool in trasferta. Sanchez torna a casa, debutto per Padelli

Continua l’incredibile ruolino di marcia dell’Inter in trasferta. I nerazzurri vincono anche alla Dacia Arena di Udine e mantengono l’imbattibilità in trasferta proprio come il Liverpool, in quanto uniche due squadre nei top campionati in Europa a poter vantare questa statistica. Tra le altre chiavi della partita segnalate questa mattina da La Gazzetta dello Sport, va pure annotato l’applauso dei tifosi bianconeri per il ritorno dell’ex idolo Alexis Sanchez, e l’esordio in campionato con la maglia nerazzurra di Daniele Padelli.

COME IL LIVERPOOL – Nei campionati top d’Europa, solo Inter e Liverpool non hanno mai perso in trasferta.

PROFETA IN PATRIA – Bello l’applauso della Dacia Arena per Alexis Sanchez, ex idolo di casa, quando è entrato in campo e alla fine.

PADELLI, ERA ORA – Daniele Padelli non giocava una gara di A dal 28/8/2016 (TorinoBologna). Al 3° anno all’Inter, ha debuttato in campionato. Bene.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!