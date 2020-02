Udinese-Inter, Moses (Inter TV): “Ho trovato una famiglia. Importante mettere pressione alla Juve, ora testa al derby”

Romelu Lukaku torna al gol e l’Inter vince in campionato dopo 3 pareggi consecutivi. L’attaccante belga raggiunge quota 16 gol in Serie A dimostrando di essere un leader. I cambi di Antonio Conte hanno davvero indirizzato in positivo il match e gli ingressi di Brozovic e Sanchez sono risultati decisivi.

Ai microfoni di Inter TV è intervenuto al termine del match Victor Moses: “Abbiamo fatto una grande partita, tutto il gruppo l’ha fatta. Era importante rispondere alla Juventus per metterle pressione, non è stata facile ma siamo riusciti a portare a casa i 3 punti grazie ad una grande prova da squadra”.

La prima settimana nerazzurra: ”Sta andando molto bene, anche grazie ad alcuni compagni come Young e Lukaku. Siamo come una famiglia dentro lo spogliatoio”.

Il derby di Milano: ‘‘Adesso si può pensare alla gara contro il Milan. Abbiamo le qualità anche nei singoli per andarci a prendere una partita così importante”.





