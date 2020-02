Udinese-Inter, scocca l’ora di Sanchez. Ma occhio a Esposito

Domani alle ore 20.45 ci sarà il fischio d’inizio di Udinese-Inter, gara valida per la 21° giornata di Serie A. Con Lautaro Martinez squalificato dopo l’espulsione rimediata contro il Cagliari, la partita della Dacia Arena sarà un occasione d’oro per uno tra Alexis Sanchez e Sebastiano Esposito di mostrare le loro qualità. Attualmente il favorito sembra essere il cileno, che contro la sua ex squadra deve dimostrare di essersi definitivamente messo alle spalle l’infortunio, per avere chance di restare in nerazzurro anche la prossima stagione.

Ma occhio anche al giovane Sebastiano Esposito, che come ha dichiarato anche il tecnico Antonio Conte in conferenza stampa, si gioca il posto con Sanchez: “Uno tra Sanchez ed Esposito deve giocare e lo farà chi darà più garanzie. Ho fiducia sul fatto che possano fare bene. L’assenza di Lautaro è importante per noi, anche in vista della sua sintonia con Lukaku. Ha una squalifica ed abbiamo l’opportunità per chi ha giocato di meno, per Esposito o Sanchez, di sfruttare la situazione”. Non è da escludere che tra i due ci possa essere anche una staffetta.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!