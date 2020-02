Udinese-Inter, out Handanovic: chi sarà il capitano nerazzurro?

Con l’infortunio di Samir Handanovic, oltre a perdere un grande portiere che più volte in questa stagione è risultato decisivo con le solite parate straordinarie, l’Inter perde anche un ottimo capitano. La fascia, passata sul braccio dell’estremo difensore quasi un anno fa – dopo la famosa auto esclusione di Mauro Icardi – non si è più mossa, facendo del portiere un grande leader silenzioso all’interno dello spogliatoio e molto sincero anche pubblicamente dinnanzi alle responsabilità.

Stasera, così, c’è grande attesa anche per capire chi verrà designato come nuovo capitano con l’assenza di Samir Handanovic. Qualora venissero schierati, in pole vi sarebbero sicuramente Milan Skriniar e Marcelo Brozovic. Altri possibili candidati potrebbero essere Stefan de Vrij e Candreva, ma soprattutto Danilo D’Ambrosio. Difficile, infine, possa essere uno dei nuovi come Godin o Lukaku ad indossare la fascia, nonostante il grande carisma conferito alla squadra dal loro arrivo.

