Udinese-Inter, Padelli (Inter TV): “Ho sostituito il migliore d’Europa, Udine è la città del destino”

L’Inter ritorna alla vittoria in campionato e risponde alle vittorie di Juventus e Lazio del pomeriggio. 0-2 il risultato alla Dacia Arena di Udinese grazie alla doppietta di Romelu Lukaku. Antonio Conte ha trovato nuova linfa dalla panchina e gli ingressi di Brozovic e Sanchez hanno decisamente cambiato il match.

Daniele Padelli ha parlato ai microfoni di Inter TV al termine del match: “Udine è la mia città degli esordi. Ho fatto esordio in Serie A con il Bari, in Europa League. Qui ho trovato moglie e due figli, ora anche esordio con l’Inter. Al momento del fischio d’inizio l’emozione è passata. Bisognava pensare alla gara, penso di essermi fatto trovare pronto dopo tanto che non giocavo.

HANDANOVIC – “C’è un rapporto splendido che va oltre al campo, come con Berni ed il preparatore. Siamo un gruppo affiatato. Se pariamo bene siamo i primi ad esultare. Anche lui ora è contento per me, sostituirlo è complicato. Sto sostituendo il più forte in Europa”.

DIFFICOLTA’ – “E’ complicato trovare tempi e distanze ed affiatamento con i giocatori, la partita è un’altra cosa rispetto all’allenamento. Mi godo questa partita e domani ci riposiamo. Voto? Non faccio il giornalisti, io faccio il portiere”.



