Udinese-Inter, Padelli (Sky): “Pomeriggio avevo la febbre, avrebbe giocato Stankovic. Handanovic il migliore in Europa”

Non ha giocato la partita che i tifosi interisti si aspettavano Christian Eriksen, alla sua prima partita da titolare con l’Inter contro l’Udinese. Schierato quasi da trequartista, il centrocampista danese aveva però tante attenuanti, dal momento che con la maglia nerazzurra ha svolto sin qui solo quattro allenamenti e tatticamente ci sarà parecchio da lavorare nei prossimi giorni prima di poterlo vedere al 100% coinvolto nel gioco disegnato da Antonio Conte.

A fine gara, in collegamento studi di Sky Sport, ha parlato Daniele Padelli dopo la prima presenza stagionale. Le sue emozioni: “Prima di tutto ho pensato di guarire perché pomeriggio avevo un po’ di febbre. Con Berni squalificato, avrebbe giocato Stankovic. Per me era difficile, non giocavo in Serie A da oltre 1200 giorni, l’emozione di vestire la maglia della squadra che tifo. Voglio godermi questo momento, poi vediamo in settimana. Quando Samir ha preso la botta pensavo non fossa nulla, poi ho pensato di poter giocare quando non si è allenato. Sono contento perché ho dimostrato a me stesso di essermi sempre allenato bene, sono dietro Handanovic che è il miglior portiere in Europa. Era molto complicato farsi trovare pronto per una serie di cose. Samir non molla mai, gioca sempre e dimostra giorno dopo giorno di essere il più forte. Stare dietro di lui mi ha aiutato a crescere, poi in campo si notano i miglioramenti”.

