Udinese-Musso, siamo ai saluti? Il Chelsea lo segue, Kepa è destinato a partire, l’Inter monitora la situazione

“Non ho mai avvertito un problema Musso, gli errori fanno parte del gioco”, così mister Gotti su Juan Musso, portiere di grande prospettiva che oltre quest’anno, già nella scorsa stagione si è fatto notare nella nostra Serie A. Musso è stato acquistato dal Racing per solo 1 milioni di euro, oggi ne vale almeno 30, queste almeno le cifre che chiede il patron dell’Udinese Pozzo.

L’argentino quest’anno ha giocato tra campionato e Coppa Italia ben 25 presenze, sono 37 le reti subite ma nelle statistiche figurano anche 8 clean sheet, tutti in campionato. Non un dato banale, se si pensa che Musso gioca nell’Udinese e che i friulani occupano la 15esima posizione in classifica. Proprio per questo, il bianconero è finito nel mirino del Chelsea, il club londinese secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, ha iniziato a seguire l’estremo difensore .

Inoltre, il Chelsea non sarebbe soddisfatto del rendimento dello spagnolo Kepa, che infatti ultimamente gioca poco, e che in estate potrebbe cambiare casacca, magari per vestire quella nerazzurra dell’Inter. Nelle prossime settimane quindi, in casa Pozzo potrebbe arrivare un’offerta vera e propria, ma attenzione, il patron non fa sconti.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!