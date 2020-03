Uefa, idea Champions estiva in risposta al Mondiale per club della Fifa

Una Champions League estiva per rispondere al Mondiale per club a 24 squadre che prenderà il via nel 2021 in Cina. Sarebbe questa l’idea della Uefa per non stare a guardare la Fifa e rivelata dal Daily Mail.

Secondo il quotidiano inglese, a Nyon starebbero pensando ad un torneo estivo, simile alla International Champions Cup, e se ne starebbe già parlando con gli organizzatori, la Relevant Sports. Il progetto sarebbe già stato presentato a qualche club inglese: la Uefa non sarebbe organizzatrice, ma semplice promotrice.

Ma quali squadre potrebbero partecipare? In questo caso, i partecipanti non sarebbero più ad invito, ma, per rendere la competizione più attraente, sarebbero selezionati in base alle classifiche dei campionati. Il format lo stesso del Mondiale per Club, con otto gruppi da tre squadre.



