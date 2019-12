UFFICIALE – Dejan Stankovic torna a casa: sarà il nuovo allenatore della Stella Rossa

Dopo i rumors circolati questa mattina, la notizia che riguardava Dejan Stankovic è finalmente ufficiale. L’ex centrocampista e dirigente nerazzurro è stato annunciato come nuovo allenatore della Stella Rossa. Prima esperienza di allenatore di tutto rispetto per il nuovo tecnico serbo. Nella sua carriera ha però già ricoperto il ruolo di allenatore in seconda all’Udinese, quando sulla panchina dei bianconeri c’era Andrea Stramaccioni.

Un ritorno ricco di nostalgia per Stankovic che proprio con la Stella Rossa è sceso in campo da professionista per la prima volta, collezionando quattro anni prima di sbarcare alla Lazio. Giovanili ma soprattutto quattro campionati in patria, più di cento partite ed oltre quaranta gol segnati tra il 1994 ed il 1998. Da lì è arrivata la chiamata della Lazio, prima squadra italiana ed ultimo club prima di arrivare all’Inter. La nuova società di ‘Deki’ attraverso un annuncio su Twitter ha scelto di comunicare la nuova carica dell’ex nerazzurro: questo il messaggio lanciato dalla Stella Rossa.