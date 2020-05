UFFICIALE – Delibera della FIGC: “I campionati professionistici completeranno la stagione”. Imposta la data limite del 20 agosto

Sembra finalmente che sia stata fatta chiarezza per quanto riguarda la ripresa dei campionati professionistici. Come annunciato dalla FIGC nel comunicato appena diramato, è stata espressa l’assoluta volontà di portare a termine la stagione per quanto riguarda i campionati di Serie A, B e C, entro la data limite del 20 agosto. Dal 1° settembre, infatti, scatterà ufficialmente la stagione 2020/21, pertanto sarà necessario il rispetto di questa prima bozza di calendario. In caso di nuovo stop dovuto ancora al coronavirus, la Federcalcio ha già previsto la possibilità di poter ricorrere a brevi fasi di playoff e playout per evitare di non portare a termine i campionati.

Questa la delibera ufficiale approvata dal presidente Gabriele Gravina: “In ossequio al principio del merito sportivo quale caposaldo di ogni competizione agonistica, come previsto dal CIO e dal CONI, e in conformità alle disposizioni emanate dalla FIFA e dalla UEFA nelle scorse settimane, nonché a seguito della pubblicazione dell’art. 218 bis del cosiddetto ‘Decreto Rilancio’, la FIGC ha espresso la volontà di riavviare e completare le competizioni nazionali professionistiche fissando al 20 agosto la data ultima di chiusura delle competizioni di Serie A, B e C. Precedentemente al riavvio dell’attività agonistica sarà competenza del Consiglio Federale determinare i criteri di definizione delle competizioni laddove, in ragione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, le stesse dovessero essere nuovamente sospese, secondo i principi di seguito indicati: individuazione di un nuovo format (brevi fasi di playoff e playout al fine di individuare l’esito delle competizioni ivi incluse promozioni e retrocessioni; in caso di definitiva interruzione, definizione della classifica anche applicando oggettivi coefficienti correttivi che tangano conto della organizzazione in gironi e/o del diverso numero di gare disputate dai Club e che prevedano in ogni caso promozioni e retrocessioni. Infine, per effetto di quanto deliberato, la stagione sportiva 2020/2021 avrà inizio il prossimo 1 settembre”.

