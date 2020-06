Ufficiale – Inter-Sassuolo, arbitra Massa: i precedenti con le due squadre

È stata resa nota la designazione dell’arbitro di Inter-Sassuolo, match in programma mercoledì alle ore 19.30 a San Siro. Una partita molto importante per i nerazzurri, alla luce del successo ottenuto ieri sera in trasferta a Bologna dalla Juventus che ha riportato il vantaggio in classifica a +9 punti rispetto alla formazione di Conte. Per quanto riguarda la direzione di gara, la scelta è ricaduta sull’arbitro Davide Massa. A coadiuvarlo, ci saranno gli assistenti Schenone e Imperiale, con Minelli quarto uomo. Al Var, invece, ci saranno Nasca e Alassio (Avar).

Per quanto riguarda i precedenti con le due squadre, il fischietto della sezione di Imperia ha arbitrato un solo Inter-Sassuolo risalente al 14 maggio 2017 che non portò bene ai nerazzurri, usciti sconfitti da San Siro per 1-2. Il club interista è stato arbitrato per ben 16 volte da Massa, collezionando in totale 10 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte. Il Sassuolo, invece, ha incontrato il direttore di gara in campo in 13 occasioni, ottenendo 6 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte.

