UFFICIALE – Rinviata la 6a giornata del campionato Primavera: si giocherà l’11 aprile

In attesa di vedere quale sarà la scelta finale per il campionato di Serie A, quello Primavera si ferma a causa dell’emergenza del coronavirus nel Nord Italia. Secondo quanto comunicato, il Presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie A ha rinviato la 6a giornata di ritorno del campionato in programma nel prossimo weekend.

Gli incontri verranno disputati sabato 11 aprile 2020. Gli anticipi e i posticipi della 6a giornata di ritorno, unitamente alla relativa programmazione televisiva, saranno resi noti successivamente.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!