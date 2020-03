Ulivieri: “La Serie A ora aspetta, i discorsi dei presidenti non contano nulla. E sul taglio degli stipendi…”

Intervenuto in qualità di ospite sulle frequenze di Radio Kiss Kiss, il presidente dell’Associazione Italiana Allenatori Renzo Ulivieri, ha parlato di come possono reagire le squadre di Serie A all’emergenza legata all’epidemia Coronavirus.

Ecco il suo pensiero: “Non stiamo valutando nulla, è troppo presto per fare ipotesi. Io credo che tra una quindicina di giorni si potrà iniziare a valutare delle ipotesi. I presidenti di Serie A devono aspettare come tutti, devono rendersi conto di cosa sta succedendo nel mondo con gente che muore. Bisogna stare a quello che dice il governo. I discorsi dei presidenti non contano a nulla, devono decidere gli esperti e anche loro hanno difficoltà perché è una situazione mai vista. Tagli stipendi? Discorsi fatti per perdere tempo: bisogna arrivare alla fine, fare i conti e poi prendere decisioni. Bisogna fare sacrifici”.



