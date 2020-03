ULTIM’ORA – Parma e Spal non entrano in campo: il Ministro Spadafora valuta sospensione del campionato!

Quello che abbiamo visto sugli schermi di Dazn è del tutto incredibile: Parma e Spal erano pronte ad entrare in campo ma sono state stoppate dal direttore di gara. Non si gioca per il momento! Come abbiamo avuto modo di sentire dai dialoghi tra arbitro e dirigenti, il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora sta valutando l’immediata sospensione del campionato, a partire dalla gara delle 12:30.

Dunque con le squadre già in campo potrebbe arrivare quest’incredibile decisione. Lega Calcio e FIGC sono in costante contatto per decidere. Si attendono aggiornamenti nei prossimi minuti.



