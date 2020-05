ULTIM’ORA – Serie A, il 20 giugno si riparte con i recuperi: in campo Inter-Sampdoria

In vista della ripresa del campionato datata 20 giugno, da Sky arriva un’ultim’ora relativa alle gare che avranno luogo proprio nella prima giornata dopo la ripresa. Come circolato tra ieri ed oggi, saranno proprio i recuperi della 25esima giornata a dare il nuovo via alla Serie A, mentre il 13-14 verrà conclusa la Coppa Italia, con la finale il 17.

Tra sabato 20 e domenica 21 giugno scenderanno quindi in campo:

Inter-Sampdoria

Atalanta-Sassuolo

Torino-Parma

Verona-Cagliari

