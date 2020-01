Un’Inter da partenza a razzo: nel primo tempo nessuno come i nerazzurri

L’Inter di Antonio Conte è una macchina tutt’altro che diesel: analizzando i dati Opta, infatti, si nota quanto il team nerazzurro sia un animale da primo tempo, con tantissimi punti conquistati proprio nei 45 minuti iniziali di un match.

APPROCCIO TOP- Un dato che probabilmente non vale il titolo di campione di inverno né qualche altro trofeo da portare in bacheca ma che, analizzato coi modi giusti, lascia delle indicazioni importanti su come stia proseguendo il progetto di crescita della squadra: si tratta, infatti, di una rottura psicologica con il recente passato, quando spesso si era vista un’Inter non in grado di approcciare al match nel migliore dei modi. L’aggressione alla gara, invece, rappresenta ora il punto di forza della band di Conte.

NESSUNO COME I NERAZZURRI – Al giro di boa l’Inter può vantare 43 punti considerando soltanto i primi 45 minuti, risultando prima in questa particolare graduatoria. Nessun team può tenere il passo dei nerazzurri: la Juventus, seconda, è distante addirittura 12 lunghezze, mentre il podio viene completato da Roma e Cagliari, appaiate al terzo posto, a 30 punti, 13 in meno rispetto alla squadra milanese.

