United, Diogo Dalot: “Seguo l’Inter di Lukaku e Young. Maicon uno dei miei idoli”

Intervenuto nel corso di una diretta Instagram di Gianluca Di Marzio, il terzino del Manchester United Diogo Dalot ha confessato al giornalista di seguire con attenzione la Serie A e, in particolare, l’Inter di Antonio Conte. Leggiamo le sue dichiarazioni, riportate da Calciomercato.com.

SERIE A – “Il calcio italiano mi piace, è in continua crescita e vedo molte grandi partite. Seguo soprattutto Juventus e Inter, dove giocano i miei ex compagni Lukaku e Ashley Young. Ronaldo è un esempio per me, anche se non gioca nel mio ruolo. Da tutto per il calcio: è fantastico ed è anche una grande persona”

IDOLI – “Dani Alves e Maicon nel mio ruolo, sicuramente. Champions League? Tutti vorrebbero arrivare a giocare in una competizione del genere e farò di tutto anch’io per raggiungerla. Quest’anno ho avuto qualche infortunio che non mi ha permesso di giocare con continuità, ma ho voglia di tornare al top”

CORONAVIRUS – “Il calcio ci manca? In questo momento tutti i calciatori pensano a stare bene e a ciò che sta accadendo. Speriamo, ovviamente, di poter tornare a giocare il prima possibile, ma la vita è la cosa più importante”



