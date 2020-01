Valverde confermato fino a giugno: sospiro di sollievo nerazzurro per Vidal

La notizia giusta per rasserenare gli animi sul fronte Arturo Vidal in casa nerazzurra. Secondo quanto riportato da Sport, Ernesto Valverde verrà confermato come allenatore del Barcellona fino al prossimo giugno. Allontanate dunque le voci di un possibile esonero per il mister blaugrana, con l’ombra di Xavi già pronta a subentrare a stagione in corso. Un eventuale allontanamento del tecnico dalla panchina dei catalani avrebbe infatti complicato l’ultimo assalto dell’Inter per il cileno, indicato come priorità dalla dirigenza nerazzurra.

Nonostante le voci di un possibile addio di Valverde, avallate soprattutto dalla tifoseria che non sembra più contenta del suo tecnico, l’allenatore continuerà a guidare il Barcellona fino al termine della stagione. C’è unità d’intenti tra il mister ed i pesi massimi del club che hanno scelto di continuare sulla stessa strada imboccata nel 2017. Il tutto senza considerare catastrofi che, nelle prossime settimane, potrebbero rivelarsi decisive per l’addio del tecnico. Un rischio questo che però non tocca da vicino i nerazzurri, impegnati ad interpretare soprattutto il presente dei catalani. Valverde resta e Vidal non è più così lontano.

