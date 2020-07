Sky – Tegola per Conte: si ferma ancora Vecino. Centrocampo dimezzato contro il Torino

Piove sul bagnato in casa Inter. Antonio Conte deve fare i conti con le assenze di Sensi e Barella a centrocampo ma il tecnico nerazzurro perde, a distanza di un giorno dalla sfida contro il Torino, nuovamente Matias Vecino.

Come riportato da Sky Sport, il centrocampista uruguaiano torna indisponibile per il riacutizzarsi dell’infiammazione al ginocchio. Una stagione sfortunata per Vecino, una nuova tegola per Conte alle prese anche con il caso Brozovic.

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<