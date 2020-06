Napoli-Inter, Vecino a rischio forfait. Il ginocchio non dà garanzie: come lo gestirà Conte?

Oltre ai diversi acciacchi in difesa, a preoccupare in casa Inter sono anche le condizioni del ginocchio di Matias Vecino. I guai tra menisco e sovraccarico articolari sono noti allo staff medico nerazzurro da tempo.

In vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Napoli, la presenza di Vecino è a rischio. Ma il discorso va allungato a tutto il resto della stagione secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport. Il centrocampista uruguaiano ora tornerà ad aumentare i carichi ma il ginocchio non dà totali garanzie. Se verrà impiegato, non potrà tornare in campo dopo 3 giorni.

