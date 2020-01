Venerato: “L’Inter punterà su Esposito, no a Giroud e Llorente. Rakitic se parte Vecino”

Dagli studi di Rai Sport, nel corso del programma Calcio Totale dedicato al calciomercato, l’esperto di mercato Ciro Venerato ha raccontato le ultimissime dal punto di vista del mercato interista. Operazioni sfumate dal punto di vista del reparto avanzato per l’Inter, con Giroud ormai destinato al Tottenham e Llorente invece in via di conferma tra le fila del Napoli. Dal punto di vista del centrocampo invece, nel caso in cui dovesse uscire Matias Vecino, dalla Spagna raccontano di un possibile interessamento dei nerazzurri nei confronti di Ivan Rakitic, in uscita dal Barcellona.

Insieme all’esperto di mercato, anche la giornalista Giulia Stronati si è espressa sul mercato interista parlando soprattutto di Sebastiano Esposito. Secondo l’esperta di calciomercato, i nerazzurri avrebbero rifiutato le diverse proposte di prestito – in arrivo anche dal Napoli – per il giovane talento classe 2002 che sente la fiducia di Conte e rappresenta il futuro dell’Inter. La Beneamata ha pronto anche un contratto fino al 2025 per il baby interista per blindare definitivamente il calciatore.



Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!