Verso Genoa-Inter, le probabili formazioni: Eriksen confermato, in attacco c’è la LuLa. Ranocchia scalpita

I nerazzurri si preparano alla delicata sfida di domani contro il Genoa. Allo stadio Marassi, l’Inter affronterà una squadra in forma, reduce dalla vittoria nel derby contro la Sampdoria per 2 a 1. Sono diversi i dubbi di formazione per Antonio Conte, dettati anche dalla condizione fisica non ottimale di alcuni giocatori.

In attacco dovrebbe esserci il ritorno di Lautaro Martinez, che farà coppia con Lukaku. Eriksen va verso una maglia da titolare, in vantaggio su Borja Valero. Sulle fasce c’è l’eterno ballottaggio Candrev-Moses, con l’italiano favorito e Young-Biraghi, con l’ex Manchester United che dovrebbe partire dall’inizio. In mezzo al campo ormai la solita coppia Gagliardini-Brozovic, vista la squalifica di Barella. In difesa pesa l’assenza di De Vrij, uscito anzitempo nell’ultima gara e che verrà sostituito da Ranocchia. A completare il reparto difensivo ci saranno Skriniar e Bastoni, davanti al capitano Handanovic.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI GENOA-INTER

Genoa (4-4-2): Perin; Biraschi, Goldaniga, Zapata, Criscito; Ghiglione, Schone, Jagiello, Barreca; Pinamonti, Favilli.

Inter (4-3-2-1): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Young; Eriksen; Lukaku, Lautaro Martinez.

