Verso Inter-Brescia – Sanchez scalpita, Brozovic ci prova: le probabili formazioni

Non c’è un attimo di respiro. Dopo l’incredibile vittoria di ieri sera in rimonta al Tardini contro il Parma, l’Inter è già proiettata al prossimo impegno di campionato, in programma mercoledì alle 19:30. Di fronte ci sarà il Brescia di Diego Lopez, alla disperata ricerca di punti salvezza.

Antonio Conte dovrà fare ancora una volta i conti con l’infermeria, viste le assenze sicure di Stefano Sensi e Matias Vecino. Marcelo Brozovic – altro infortunato – potrebbe invece recuperare e partire almeno dalla panchina. Mediana dunque confermata: con Gagliardini e Barella al fianco di Christian Eriksen.

Le possibili novità rispetto a ieri invece potranno riguardare sia l’attacco che gli esterni. L’ingresso in campo di Alexis Sanchez è stato decisamente positivo, ed ora il cileno reclama una maglia da titolare al posto dell’appannato Lautaro. A sinistra potrebbe esserci un turno di riposo per Biraghi in favore di Ashley Young o Victor Moses.

INTER-BRESCIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Inter (3-4-1-2): Handanovic; Bastoni, De Vrij, Godin; Candreva, Gagliardini, Barella, Eriksen, Young; Sanchez, Lukaku. All. Conte

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Papetti, Mateju, Semprini; Bjarnason, Tonali, Dessena; Zmrhal; Donnarumma, Torregrossa. All. Lopez



