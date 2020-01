Verso Inter-Fiorentina, Brozovic migliora ma è ancora in dubbio: decisivo l’allenamento di oggi

E’ uscito in stampelle dal Via del Mare di Lecce dopo la partita della settimana scorsa contro i salentini ma sembra già essere sulla via del recupero: Marcelo Brozovic sta bruciando le tappe dopo la distorsione alla caviglia ed è quasi pronto per tornare in campo.

Come riferisce Sky Sport infatti il croato sta molto meglio rispetto agli altri giorni ed è in dubbio la sua presenza per domani contro la Fiorentina in Coppa Italia. Brozovic infatti – dopo l’assenza di domenica contro il Cagliari – sarebbe dovuto tornare direttamente domenica sera ad Udine ma Antonio Conte spera di averlo a disposizione già domani. Sarà decisivo dunque l’allenamento di oggi per valutare meglio le sue condizioni, se sarà in grado di giocare riprenderà il posto al centro del campo senza però rischiare una ricaduta.



