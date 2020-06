Verso Inter-Samp, Sanchez insidia Lautaro: il Niño Maravilla verso la maglia da titolare

Dopo l’ottima prestazione offerta in Coppa Italia contro il Napoli, in vista di Inter-Sampdoria Alexis Sanchez si candida per una maglia da titolare. Il suo ingresso in campo, infatti, ha restituito alla squadra una brillantezza e una scossa non indifferenti, tanto che, proprio grazie a lui, sono arrivate due chiare occasioni da gol. Tutto questo, unito al fatto che Lautaro Martinez appare più appannato che mai, potrebbero portare Conte a lanciare il Niño Maravilla da titolare domenica sera.

Per il resto, sono arrivate buone notizie già ad inizio settimana: a parte Vecino, che resta ancora in dubbio, gli altri acciaccati – Godin, D’Ambrosio e De Vrij – dovrebbero essere disponibili già domenica. Ecco quindi le probabili formazioni in vista di Inter-Samp.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Eriksen, Young; Lautaro Martinez, Lukaku. All. Conte.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; De Paoli, Ekdal, Vieira, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella. All. Ranieri.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!