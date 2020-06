Rosario Central, si dimette mister Cocca: Kily González al suo posto?

Kily González potrebbe diventare il nuovo allenatore del Rosario Central. La dirigenza del club argentino non è riuscita a trovare l’accordo con Diego Cocca, attuale tecnico, in scadenza di contratto a fine mese. L’ex Inter e Valencia, che allena attualmente la squadra B, ha quindi uno spiraglio per diventare l’allenatore della prima squadra.

“Il mio grande sogno è quella di guidare una prima squadra: qualsiasi allenatore si prepara e sogna questo”, aveva dichiarato González proprio due mesi fa ai microfoni di Radio 2 de Rosario. E chissà che la sua occasione, come ipotizzato da Sport, in Spagna, non arrivi proprio nelle prossime settimane.

