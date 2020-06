Verso Inter-Sampdoria, Conte conferma la formazione anti-Napoli. Fiducia ad Eriksen e Lautaro

Domenica sera alle 21:45 a San Siro l’Inter tornerà a giocare in Serie A, l’ultima volta fu l’8 marzo scorso a Torino contro la Juventus. Questa volta di fronte ci sarà la Sampdoria per il recupero della 25^ giornata.

Come riporta Sky Sport Antonio Conte è orientato a confermare l’11 che ha pareggiato in Coppa Italia sabato sera contro il Napoli. Stefan De Vrij ha recuperato dal problema muscolare accusato nell’ultimo incontro e comporrà il terzetto difensivo con Bastoni e Skriniar. A centrocampo non ci sarà Stefano Sensi e sarà confermata la presenza di Christian Eriksen alle spalle del duo Lukaku-Lautaro, favorito su Alexis Sanchez.



