Verso Inter-Sampdoria, Handanovic si allena senza pallone. Difficile un suo recupero, si punta alla Juventus

A due giorni dalla sfida contro la Sampdoria, il grande dubbio in casa Inter riguarda le condizioni di Samir Handanovic. Il portiere sloveno, che ha saltato anche la trasferta in Bulgaria, potrebbe non farcela neanche per la gara contro i blucerchiati. Come riporta Sky Sport infatti, Handanovic si sta continuando ad allenare senza pallone per non rischiare, e molto di più si capirà nella giornata di domani, anche se una sua presenza in campo domenica rimane molto difficile.

Staff medico e staff tecnico pensano che il capitano nerazzurro sia soprattutto indispensabile per la gara contro la Juventus, quindi preferiscono non accelerare i tempi inutilmente per averlo al 100% nel big match del 1° marzo allo Stadium.

